Roma, a Sant’Oreste sul Monte Soratte torna il ‘Bombing day 2024’

(Adnkronos) – Torna sabato 11 e domenica 12 maggio, a Sant’Oreste (Roma), uno degli appuntamenti più importanti e attesi tra le manifestazioni di rievocazione storica: 'Il bombing day 2024', arrivato oramai alla sua quattordicesima edizione, in occasione dell’80esimo anniversario del bombardamento alleato, del Monte Soratte dove risiedeva il Comando Tedesco del Feld Maresciallo Kesselring, avvenuto il 12 maggio del 1944. L’associazione di promozione sociale “Bunker Soratte” organizza dei tour guidati per scoprire, conoscere e toccare con mano un’importantissima pagina di storia del ‘900, dal fascismo alla seconda guerra mondiale, dalla guerra fredda ai giorni nostri, all’interno del super bunker del Monte Soratte, che si trova a soli 40 km da Roma. Il programma si sviluppa su una vasta area ed estremamente panoramica ove si raduneranno numerosi rievocatori in uniforme d'epoca (italiani, tedeschi, inglesi, americani e civili), decine di veicoli storici (tedeschi, americani e italiani) durante le due giornate, si susseguiranno una serie di attrattive, dai sorvoli aerei, sia storici che moderni, ai passaggi di pattuglie ultraleggere, arrivando all’esibizione della banda dei granatieri e del gruppo cinofili dei carabinieri. Durante entrambe le Giornate saranno presenti nell’area gli stand di promozione delle quattro forze Armate, Esercito Italiano, Marina Militare Italiana, Aeronautica Militare Italiana e Carabinieri, che intratterranno i visitatori con attività, dimostrative, ludiche, dinamiche e con tanti gadget per i più piccoli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)