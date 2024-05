L’Udinese vince e si salva, Frosinone in serie B

FROSINONE (ITALPRESS) – Al Benito Stirpe fa festa l’Udinese, che vince 1-0 e raggiunge la salvezza condannando il Frosinone a un’amara retrocessione. Nella tana dei gialloblù, i bianconeri passano grazie al gol nella ripresa di Davis e alle ottime parate di Okoye.

La prima chance della sfida è per gli ospiti e arriva al 6′, quando Lirola sbaglia un retropassaggio spalancando la strada a Brenner, il quale si fa ipnotizzare da Cerofolini in uscita. Nel contrasto tra i due, ha la peggio il portiere che però viene medicato e torna tra i pali. I ciociari rispondono al 18′, quando Zortea ci prova con un mancino dal limite che viene salvato in corner da Okoye. Un minuto più tardi, l’estremo difensore dei friulani effettua un miracolo sull’incornata di Okoli dallo stesso calcio d’angolo. La tensione sale e al 24′ l’arbitro espelle un componente dello staff tecnico da ciascuna panchina. I padroni di casa giocano meglio e al 40′ vanno vicini al vantaggio quando Soulè centra in pieno la traversa su punizione. Sarà l’ultima occasione del primo tempo, che termina a reti inviolate. Alla ripresa, dopo appena due minuti, Brescianini mette in mezzo un tiro-cross che Bijol devia in scivolata sul palo. Al quarto d’ora ci vuole ancora un tuffo di Okoye per deviare in corner un sinistro a giro di Zortea. I friulani si rivedono al 26′, quando Cerofolini para con i pugni una conclusione potente ma centrale di Samardzic dalla lunga distanza. La svolta del match arriva al 31′. Kamara mette un pallone alto in area, Lucca fa da sponda con il petto e il neo entrato Davis si avventa sulla palla, trafiggendo Cerofolini con un mancino ravvicinato. E’ l’1-0 che vale la salvezza per la squadra allenata da Cannavaro. Cinque minuti più tardi, Valeri prova a pareggiare i conti ma il suo sinistro da fuori viene parato con i pugni da Okoye. Nel finale, la formazione di Di Francesco va all’assalto, ma senza impensierire ulteriormente Okoye e il risultato non cambierà più. In serie B, insieme a Salernitana e Sassuolo, ci vanno quindi i ciociari, complice anche la vittoria casalinga all’ultimo respiro dell’Empoli sulla Roma.

