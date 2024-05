Infrastrutture: Salvini, 18 mld per continuità territoriale in Sicilia. Centinaia di milioni nel nisseno

“In risposta a quelli che dicevano ‘prima del ponte facciamo le strade’ dico che ci sono 18 miliardi o già in essere o in futuro investimenti che vanno ad aggiungersi alla continuità territoriale in Sicilia”. Così il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, parlando a Messina.”Sulla rete autostradale in concessione della Regione Sicilia – prosegue – ci sono 318 km con il programma ulteriori 72 della tratta da Modica – Gela, 11 interventi in corso di esecuzione per 131 milioni più altri 5 interventi già approvati per altri 76 milioni di euro: si parla del collegamento di 8 km fra Ragusa e Catania, con 11 viadotti, 1 miliardo e 4 di costo complessivo della Siracusa – Gela e 131 km di estensione di cu 60 già ultimati e 72 in programma. Sulla A18 Siracusa – Gela, invece vi sono 3 2 tratti ultimati e due in programma. Strada statale 640, la strada degli scrittori Caltanissetta – Agrigento, vi sono 4 corsie per un investimento di un miliardo. Poi vi sono gli interventi previsti su nuove opere: 35 interventi per un importo di 16 miliardi e mezzo”, conclude Salvini.