A Palermo la Polizia Municipale contro l’abbandono dei rifiuti: controlli con i droni per una Città più pulita

Il Comune di Palermo continua a investire nella cura del territorio per rispondere alla richiesta di decoro e pulizia dei cittadini. Dopo l’attivazione delle fototrappole, la Polizia Municipale impiega adesso anche i droni per sorvegliare dall’alto le aree più colpite dall’abbandono illecito dei rifiuti.

I droni, guidati da agenti specializzati, registrano video e immagini utili a identificare e sanzionare chi infrange le regole, operando nel pieno rispetto della privacy.Avviso in tempo reale: I dispositivi sono dotati di un altoparlante che diffonde un messaggio audio immediato per avvertire il trasgressore che l’infrazione è stata registrata e che farà scattare la multa.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale, condiviso dal sindaco Roberto Lagalla e dal comandante Angelo Colucciello, è eliminare ogni senso di impunità per chi danneggia il bene comune. Potenziare i controlli con le migliori tecnologie disponibili è un’azione concreta per tutelare la salute pubblica e valorizzare la bellezza di Palermo.