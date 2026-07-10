San Cataldo, arriva “Summer Games” tra divertimento e sfide: il grest per adulti promosso dall’associazione Itaca

A San Cataldo arriva “SUMMER GAMES”, un Grest per adulti aperto a tutti, che rimette al centro il divertimento, la comunità e la voglia di stare insieme.

Cinque giorni di giochi, sfide, amicizia e partecipazione per riscoprire il piacere di vivere la città insieme. Dal 27 al 31 luglio 2026 San Cataldo ospiterà SUMMER GAMES, un’iniziativa ideata e organizzata dall’Associazione ITACA APS in collaborazione con il Comune di San Cataldo, l’Oratorio Salesiano, le associazioni del territorio e realtà locali.L’evento nasce da un’idea semplice ma ambiziosa: riportare in vita quello spirito di aggregazione che per tanti anni ha caratterizzato esperienze come i grest e il celebre “Superestor”.SUMMER GAMES non sarà soltanto una competizione tra squadre. Sarà un vero percorso di comunità, capace di mettere al centro valori come collaborazione, amicizia, rispetto delle regole, volontariato e inclusione.I partecipanti saranno suddivisi in sei squadre, accompagnati da oltre 20 animatori, a vivere quattro serate ricche di attività, giochi di squadra, prove di abilità, sfide ispirate ai grandi giochi di una volta e un coinvolgente gran finale in piazza.Le attività si svolgeranno il 27 e 28 luglio presso il Cortile della Scuola San Giuseppe; il 29 luglio all’Oratorio Salesiano; il 31 luglio in Piazza Papa Giovanni XXIII, con la serata conclusiva aperta alla cittadinanza.In un’epoca in cui le relazioni sono sempre più condizionate dalla tecnologia e dall’individualismo, SUMMER GAMES vuole offrire un’occasione concreta per tornare a incontrarsi, fare squadra e riscoprire il valore dello stare insieme.«Vogliamo dimostrare – spiegano dall’Associazione ITACA – che il divertimento può diventare uno straordinario strumento di inclusione sociale, partecipazione e crescita della comunità. SUMMER GAMES nasce per creare ricordi, nuove amicizie e un’esperienza che possa diventare un appuntamento fisso dell’estate sancataldese.»Le iscrizioni sono aperte fino al 12 luglio e possono essere fatte online, tramite le pagine social di ITACA o in presenza venerdì 10 luglio presso Marea.