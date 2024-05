Inchiesta sulla Sanità, archiviata la posizione dell’ex deputato Dore Misuraca

PALERMO (ITALPRESS) – Il gip Clelia Maltese del Tribunale di Palermo ha archiviato la posizione dell’ex deputato nazionale Dore Misuraca, indagato nel procedimento “Sanità 2”, che a ottobre del 2022 aveva portato all’arresto di funzionari pubblici e imprenditori operanti nel settore delle forniture ospedaliere.

La richiesta di archiviazione di Misuraca, difeso dall’avvocato Vincenzo Lo Re, è stata proposta dai pm Giacomo Brandini e Andrea Zoppi dopo la presentazione di una memoria difensiva che illustrava la linearità della condotta tenuta dall’ex deputato.

Misuraca era stato chiamato in causa dall’ex Provveditore dell’Asp di Palermo, Fabio Damiani, che aveva riferito di pressioni subite nel giugno del 2017 in favore di una ditta che partecipava alla gara per l’ossigenoterapia domiciliare bandita dall’ASP di Palermo. Le dichiarazioni di Damiani, per i pm titolari delle indagini sono rimaste prive di ogni riscontro e, pertanto, è stata proposta l’archiviazione di Dore Misuraca accolta dal gip Maltese.

“Il mio assistito ha atteso con piena fiducia nella magistratura – dichiara l’avvocato Lo Re – il completamento delle indagini, nella certezza della propria estraneità ai fatti”.

