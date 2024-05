G7, Giorgetti “Trovare linea comune sull’overcapacity cinese”

TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato della overcapacity cinese e della necessità di trovare delle corrette regole per bilanciare sicurezza e libero commercio in una fase nuova della globalizzazione. E’ giusto che a livello di Paesi G7 si trovi una linea comune, una comune visione e forse magari anche una comune risposta”. Così Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, parlando in una pausa del G7 dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali a Stresa. “Risultati? Sicuramente dei buoni intenti”, aggiunge.

