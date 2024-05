Conclusa l’attività di PCTO al Sant’Elia di Caltanissetta per gli alunni dell’Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale dell’IPSIA “Galileo Galilei”

Le classi 3 R, 4 R e 5 R hanno concluso ieri l’esperienza professionale di PCTO presso l’Ospedale Sant’Elia avviato all’inizio del corrente mese di maggio.

Le studentesse e gli studenti hanno svolto l’attività presso le diverse Unità Operative: Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, Nefrologia e Dialisi, AVIS (Unità di Raccolta Sangue Ospedaliera); sono stati affiancati dagli operatori sanitari coi i quali hanno condiviso un percorso formativo mirato all’acquisizione delle competenze professionali da spendere, dopo il diploma, in ambito lavorativo.

L’attività verrà riproposta, per il prossimo anno scolastico, anche in funzione della formazione ed organizzazione, da parte dell’IPSIA G. Galilei, della figura di O.S.S.( Operatore Socio Sanitario) conseguente ad un accordo tra la Regione Siciliana e gli Istituti Professionali con indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale della Regione Sicilia.

l’Istituto Galileo Galilei ringrazia la Direzione Aziendale per avere offerto agli studenti l’opportunità di confrontarsi con il mondo della sanità, acquisendo competenze e valori fondamentali, contribuendo significativamente alla loro crescita personale e professionale.