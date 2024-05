Caltanissetta, il candidato a sindaco Tesauro incontra l’Udc. Terrana: “Il nostro modello di politica mette al centro l’uomo e i suoi bisogni”

Questo pomeriggio, 31 maggio, il candidato sindaco del centrodestra, Walter Tesauro, ha incontrato uomini e donne dell’Udc.

Erano presenti i candidati al consiglio comunale dell’Udc, Aldo Allia, vicecoordinatore provinciale Udc Caltanissetta, Emilia di Piazza, coordinatrice regionale delle donne dell’UDC, Liborio Pirrello, coordinare comunale Udc Caltanissetta, l’on. Decio Terrana, coordinatore regionale Udc Sicilia, Antonio Onofrio Campione, vicecoordinatore provinciale Udc Caltanissetta e Walter Tesauro.

“L’Udc vuole essere presente nella costruzione di una nuova politica, vicino alla gente, che deve interpretare i bisogni e individuare le soluzioni – ha dichiarato il dott. Liborio Pirrello –. Questa è la settimana più importante, non cessiamo i nostri sforzi. Ringraziamo tutti coloro i quali ci stanno supportando.”

Ha annunciato, poi, che in ottobre si terrà una riunione con le forze operative e lavorative locali per organizzare una manifestazione sulle capacità produttive del territorio.

L’Udc, durante una conferenza stampa dello scorso 17 aprile, ha presentato il nuovo simbolo del partito unito alla Lega, nato da un accordo politico nazionale tra Matteo Salvini e Lorenzo Cesa, che si è esteso sia al territorio regionale, sia nisseno.

“Il modello di politica che abbiamo noi è quello della dottrina sociale che mette al centro l’uomo, i suoi bisogni, l’accoglienza, il rispetto, perché siamo tutti fratelli – ha affermato l’on. Decio Terrana –. Sono convinto che Walter sarà un punto di riferimento per tutti i cittadini, è un uomo capace che può cambiare il volto di questa città. Abbiamo un’alleanza e insieme raggiungeremo l’obiettivo.”

Per l’on. Decio Terrana il sindaco deve rappresentare una figura che trova spazi economici per fare crescere la città, che si occupa di politiche giovanili, che deve creare un ponte anche esterno per dare ricchezza al territorio.

“L’Udc è un partito solido, composto da persone serie, che sono di squadra – ha concluso Walter Tesauro –. Le idee non nascono perché sei dentro al palazzo di città, ma le idee sono dei cittadini, delle persone che stanno sulla strada, che raccolgono le problematiche.”

Il candidato Tesauro ha tenuto anche a ringraziare particolarmente Antonio Campione, vicecoordinatore provinciale Udc Caltanissetta, persona fondamentale nella vita dello stesso candidato, legata da un’amicizia solida.

Con l’incontro avvenuto si è sottolineato ancora una volta l’unione e la forza di un centro-destra compatto, e la volontà dell’Udc di essere presente e protagonista insieme alla Coalizione per un buon governo che rilanci il capoluogo una nisseno.