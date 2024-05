Caltanissetta. Gli alunni della I A della “Michele Abbate” tra i vincitori della XXIV Rassegna Nazionale di Poesia e Narrativa “Anna Malfaiera” di Fabriano

CALTANISSETTA. Gli alunni della classe I A della Scuola Primaria “Michele Abbate”, dell’Istituto Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla preside prof.ssa Daniela Rizzotto, si sono aggiudicati ex aequo il premio della Rassegna Nazionale di Poesia e Narrativa “Anna Malfaiera”, organizzata dalla Società Dante Alighieri di Fabriano (Ancona).

Essi hanno ottenuto il riconoscimento, consistente nella pubblicazione dei testi presentati nel volume della rassegna, sia per la sezione “Poesia Primaria” con la poesia di gruppo “Io e te: uguali e diversi” riguardante il tema dell’autismo, sia nella sezione “Narrativa Primaria” con un racconto di gruppo dal titolo “Sguardi Artistissimi” nel quale gli stessi alunni commentano spontaneamente la visione di quadri d’autore, visti con gli sguardi innocenti di bambini di 6 anni.

Un estratto della poesia recita “Il mio amico ha gli occhi bassi/Cammina a piedi nudi sulle pietre a ostacoli/ Siamo uguali e diversi/ due amici felici/ ma sinceri nel cuore/Quando incrocia le braccia in un angolo/ con la testa sui ginocchi/ Lui non mostra la faccia/Sogna un mondo colorato/con un cielo coi fiocchi/Ma se vuole giocare/ la tristezza scompare/ Io gli prendo la mano e si lascia guidare/ sui castelli da fare/Con la mente voliamo/sopra nuvole d’Amore …” La cerimonia ufficiale di premiazione si è tenuta a metà maggio presso il teatro Gentile di Fabriano. I bambini della I A non hanno potuto ritirare il premio di persona, di conseguenza l’organizzazione ha spedito i libri alla loro scuola. I discenti sono stati coordinati dal docente della classe e autore di libri per bambini Salvatore Siina. Nel corso della manifestazione di fine anno scolastico dal titolo “I’m so happy: Reading di poesie, canti e balli” è avvenuta la consegna ufficiale dei premi. Il docente vicario Salvatore Falegnane ha portato i saluti e i complimenti alla classe, da parte della preside e ha consegnato altresì i diplomi di merito.

L’evento è stato animato anche dalle docenti della I A Maria Assunta Lapaglia, che si è occupata dei canti e delle coreografie, dall’insegnante di sostegno Marisa Pace e dalla docente di religione cattolica Michela Lo Piano. Il tutto alla presenza dei genitori e dei nonni entusiasti. Ecco, di seguito, i nominativi, degli alunni coinvolti: Michele Abbate, Ginevra Andolina, Simone Belfiore, Michele Bellomo, Chloe Bontempo, Massimo Cancemi, Thea Capodici Botta, Desiree Cocciadiferro, Manfredi Corbo, Calogero Cortese, Adele Falduzza, Alessandro Ferraro, Clara Fiandaca, Flavio Figliuzzi, Ariel Formica Esposto, Sofia Genzone, Martina Grumiro, Giulia Martorana, Aurora Milia, Benedetta Napoli, Gresia Passaro, Giuseppe Regina, Leonardo Siracusa.