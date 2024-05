Caltanissetta, alle porte il Grest “Il principe d’Egitto” con la parrocchia San Michele

Dal 20 maggio aperte le iscrizioni per il Grest 2024 dal titolo “Il principe d’Egitto”, organizzato dalla Parrocchia San Michele, in via Sallemi, 120, a Caltanissetta.

Il Grest durerà dal 17 giugno al 5 luglio e le iscrizioni potranno pervenire andando direttamente in Parrocchia. Giorni intensi di giochi, laboratori, musica e tanti sorrisi, dove il divertimento e le attività educative saranno il motore principale e dove i diversi animatori faranno da guida ai bambini e ai ragazzi che parteciperanno.

La giornata sarà divisa in due momenti: la mattina si svolgeranno giochi di squadra e nel pomeriggio tanti laboratori dedicati all’arte, come il ballo, il canto, il teatro.

Il tema scelto è “Il principe d’Egitto”, e all’interno del Grest si alterneranno anche momenti di preghiera.

Ci saranno bellissime sorprese, come le uscite extra caratterizzate da incredibili avventure come la “Caccia al tesoro”. Il periodo del Grest, seguito dalla chiusura delle scuole, è occasione sia per le famiglie, sia per i bambini e i ragazzi che potranno svolgere tante attività ludico-creative e che avranno la possibilità di camminare lungo un percorso di crescita personale, dove si potrà scoprire anche talenti, approcciare a nuove attività, ma soprattutto costruire legami e vivere intensi momenti di relazione comunitaria.