Uccide assessore per lite tra vicini, arrestato 60enne

– I carabinieri di Lecco hanno arrestato con l’accusa di omicidio un vicino di casa di Pierluigi Beghetto, amministratore comunale di Esino Lario ucciso questa mattina nella cittadina Lecchese. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il vicino, un sessantenne, avrebbe aggredito Beghetto con un falcetto da giardinaggio al termine di una lite.

Sul posto sono intervenuti il Sostituto Procuratore di turno della Procura di Lecco e personale dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecco per l’effettuazione dei primi rilievi.

L’omicidio è avvenuto stamattina in via Stoppani a Esino dove Beghetto, 54 anni, amministratore comunale in paese lì era proprietario di una casa. Originario di Usmate Velate, in provincia di Monza, sposato oltre alla moglie lascia due figli di 14 e 23 anni.

La vittima erano nota per la sua professione di elettricista, come volontario di un locale gruppo antincendio e apicoltore.