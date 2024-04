Sutera. Il 26 aprile appuntamento con il raduno motociclistico Wonder Italy

SUTERA, Sutera ospiterà, intorno alle ore 15:30 del 26 Aprile, la manifestazione Wonder Italy 2024 nei Borghi più Belli D’Italia in Sicilia. Raduno motociclistico organizzato dall’associazione Wonder Italy in collaborazione con i Borghi più belli d’Italia, a cui parteciperanno circa 50 centauri provenienti da tutta Italia.

L’ amministrazione comunale è previsto che li accoglierà in piazza Carmine intrattenendoli e portandoli alla scoperta delle bellezze e delle peculiarità del bellissimo borgo suterese.