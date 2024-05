l’Istituto Di Ricco piange la scomparsa dello studente Peppe Solito, fatale un malore

Ha destato profonda commozione nell’IIS “Sen Angelo Di Rocco” la scomparsa di Giuseppe Solito, Peppe per gli amici, diciassettenne alunno di Alia, in provincia di Palermo, che frequentava la quarta classe dell’Istituto Alberghiero di cui è dirigente la prof. Laura Zurli.

Una scomparsa che è stata resa nota con un post breve ma intenso e commovente: “Con profondo cordoglio il Dirigente Scolastico comunica che, in data odierna, ad Alia, è improvvisamente venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il nostro alunno e consigliere di Istituto Giuseppe Solito, studente esemplare e lodevole; tutta la comunità scolastica del ISS “Senatore Angelo Di Rocco” si associa all’incommensurabile dolore dei familiari”.

Poche parole per descrivere tutto il dramma di una famiglia che, improvvisamente, ha perso il proprio figlio, ma anche di una comunità scolastica come quella del “Di Rocco” che, improvvisamente, ha perso un proprio alunno, un compagno, un amico e una persona per bene. Da tutti conosciuto ed apprezzato per essere un ragazzo ammirevole per umanità e generosità, Giuseppe Solito ha lasciato un vuoto profondo in quanti lo conoscevano.

L’alunno è morto nella propria abitazione, pare per via di un malore che non gli ha lasciato scampo. In queste ore tante le parole di commozione e di cordoglio sui social da parte di tanti alunni che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo per le sue doti e per il suo sorriso.