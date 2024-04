Sommatino. Incontro proficuo tra amministrazione comunale e Dipartimento regionale di Protezione civile

SOMMATINO. Un incontro proficuo per rinforzare la già solida sinergia che esiste tra Comune e Protezione civile. E’ stato questo lo spirito dell’incontro che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Letizia ha avuto con i responsabili del Dipartimento Regionale Protezione Civile.

In particolare, l’amministrazione comunale ha incontrato l’Architetto Paolo Fulco Funzionario Servizio 10 di Enna e Caltanissetta ed il dott. Geologo Filippo Spagnolo Dirigente Servizio 10 di Enna e Caltanissetta. “È stata l’occasione per uno scambio di idee per migliorare ancora di più la collaborazione con l’associazione che tanto si spende nel nostro territorio comunale”, ha ribadito il sindaco che è rimasto soddisfatto dall’esito di questo incontro – confronto.