La Sicilia sorride con il 10eLotto. Nell’estrazione di venerdì 3 maggio, come riporta Agipronews, nella regione sono stati vinti 70 mila euro: a Ragusa è stata centrata la seconda vincita della giornata con un 9 Oro da 50 mila euro, seguita da un 9 da 20 mila euro realizzato a Marsala, in provincia di Trapani.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,3 miliardi nell’intero 2024.