Lamborghini Urus SE: il Super SUV Plug-in Hybrid

(Adnkronos) – La nuova Lamborghini Urus SE è un Super SUV con alimentazione ibrida plug.

Ha potenza da vendere e prestazioni senza eguali, la nuova Lamborghini Urus SE nasce per superare i limiti sconfinati della precedente generazione. Cambia nell’estetica, aggiornata e più moderna, cambia nei contenuti, perché sotto quel suo possente cofano motore si cela un V8 da 4 litri da oltre 600 cavalli. Presentata in occasione del Salone Internazionale dell’Automobile di Pechino, il Super SUV ibrido del Toro è frutto di un progetto che non ha tralasciato nessun particolare. Superare i già elevatissimi limiti raggiunti dalla Urus tradizionale, non è stato facile, ma con la SE in Lamborghini si è fatto un ulteriore passo verso il futuro.

Motore da 4 litri, sovralimentato, pacco batteria da 25,9 kWh collocato sotto il piano di carico e sopra il differenziale a controllo elettronico.

In modalità completamente elettrica, la Urus SE, riesce a percorrere fino a 60 km per una velocità massima che supera i 130 km/h. Il motore sincrono a magneti permanenti è posizionato a monte del cambio automatico a 8 rapporti e può fungere anche da boost per il motore termico V8.

La Urus SE raggiunge una velocità massima di 312 km/h per io 0 – 100 km/h in 3,4 secondi e uno 0 – 200 km/h in 11,2 secondi.

Da riferimento è anche il suo rapporto peso/potenza pari a 3,13 kg/CV, un valore questo, nettamente inferiore rispetto ai 3,3 kg/cv della Urus S. Novità anche per gli interni, il quadro strumenti digitale è da 12,3 pollici, le finiture sono in alluminio con forma a U, nuovi anche i sedili, dalla conformazione ancora più sportiva. Con il lancio della SE, vengono introdotti anche cerchi da 23 pollici abbinati a nuovi pneumatici Pirelli P Zero.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)