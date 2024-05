Mussomeli, pastori festeggiano il Patrono S. Pasquale in processione sul carro trainato dai buoi. Sagra della Ricotta e del Cannolo.

MUSSOMELI – L’antica ricorrenza della festa di San Pasquale portata avanti nel passato dai pastori, (sospesa per oltre un trentennio e ripristinata, poi, in tempi recenti ad opera della famiglia Messina Lomanto), anche quest’anno ha registrato tanti consensi e tante condivisioni. Una circostanza utilizzata, sotto l’aspetto laico, destinando due giornate, sabato e domenica, per lo svolgimento della 6^ Sagra della Ricotta e del Cannolo soprattutto per la promozione del territorio anche con intrattenimenti serali. Una iniziativa dell’amministrazione comunale con gli assessori Seby Lo Conte e Michele Spoto, dei pastori impegnati nella preparazione della ricotta e della tuma, dei ragazzi con i cappellini dell’Associazione San Pasquale, entusiasti e dinamici nel distribuire tuma e ricotta e, come sempre, degli attivi volontari della Proloco affaccendati nell’approntamento e distribuzione dei cannoli; il tutto, in un clima di festa che ha richiamato la presenza di tanti partecipanti provenienti anche dai paesi vicini. Visitati anche i diversi gazebo degli espositori, in Piazza della Repubblica, che hanno avuto l’opportunità per promuovere i loro prodotti. Da sottolineare, per l’occasione, l’ alleanza tra la LILT ed i pastori di San Pasquale Baylon A.P.S. per promuovere e diffondere in modo capillare la “cultura della prevenzione”. L’aspetto religioso della festa, curato dalla Congregazione San Pasquale, guidati dall’arciprete Padre Achille Lomanto, ha registrato le celebrazioni di Vespri e messa solenne con la partecipazione di tutti gli aderenti alla Congregazione di San Pasquale, il cui comitato festa è formato dal presidente Alessandro Noto, Giuseppe Fasino e Sapia Giuseppe. Alla fine della messa tutti in processione con canti e rosario ad accompagnare il simulacro del loro santo Protettore San Pasquale, sistemato su un carro, per la prima volta trainato da due buoi ben guidati dal proprietario cammaratese, suscitando curiosità ammirazione e gradimento per l’iniziativa. Ha animato la processione la Filarmonica di Mussomeli del maestro Barcellona,