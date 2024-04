La tecnologia Tencent offre un’esperienza unica e immersiva delle Grotte di Mogao

(Adnkronos) – Le Grotte di Mogao, uno dei più grandi ritrovamenti culturali del mondo situate in Cina nella provincia del Gansu, è un sistema di 492 templi scavati nella roccia e sono state descritte dall'UNESCO come "una delle più grandi e riccamente dotate case del tesoro dell'arte buddista". Questo tesoro è ora accessibile tramite la nuova "Digital Library Cave", lanciata grazie alla collaborazione quinquennale tra l'Accademia di Dunhuang e il colosso di intrattenimento digitale Tencent. Proprio la tecnologia gaming, riservata allo sviluppo e alla implementazione di vieogiochi, di Tencent ha dato vita alle storiche Grotte di Mogao, offrendo un'esperienza digitale che rivitalizza la cultura antica in maniera immersiva. Il "Digital Library Cave" cattura non solo i manufatti delle grotte ma anche opere dalla British Library e dalla Bibliothèque nationale de France, sottolineando il ruolo sempre più importante della tecnologia nel preservare l'eredità culturale e proteggere le opere senza tempo del mondo.

La Digital Library Cave, visitabile dopo registrazione sul sito, sfrutta le tecniche avanzate dei motori di gioco nei giochi cloud di Tencent, incluse la renderizzazione fisica, l'illuminazione dinamica globale e tecniche all'avanguardia di restauro digitale in 4K e modellazione 3D per offrire un viaggio storico iperrealistico che cattura ogni dettaglio del patrimonio culturale del sito. Tuttavia l'apporto di Tencent si estende anche all'utilizzo di un gameplay coinvolgente per garantire un'esplorazione e una narrazione vivida dei manufatti al fine di ricreare l'atmosfera e l'esperienza immersiva propria di chi visita fisicamente le Grotte di Mogao. Dr. Su Bomin, direttore dell'Accademia di Dunhuang, ha affermato: "La Digital Library Cave è il risultato di uno studio secolare di Dunhuang, anni di lavoro su Digital Dunhuang e il supporto tecnico della tecnologia di gioco di Tencent. È una ricreazione del mondo virtuale della Library Cave di Dunhuang, con precisione millimetrica, utilizzando un concetto completamente nuovo e una modalità esperienziale del tutto innovativa." Leon Guo, Vice Presidente Senior di Tencent, ha aggiunto: "Da anni, Tencent valorizza la diversità culturale ed è impegnata nella preservazione, nel restauro e nella digitalizzazione del patrimonio artistico delle grotte. Siamo molto entusiasti di portare le Grotte di Mogao alla vita e offrire un'esperienza immersiva che utilizza approcci innovativi e tecnologie di gioco per preservare digitalmente il patrimonio culturale per le generazioni future." Tencent collabora con l'Accademia di Dunhuang dal 2017 per la conservazione sostenibile del patrimonio culturale, digitalizzando le grotte e le opere d'arte all'interno del sito. Alcune di queste sono state integrate in giochi esistenti come le skin di gioco Dunhuang per Honor of Kings, oltre a un avatar digitale Jia Yao, che funge da ambasciatore digitale della cultura di Dunhuang. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)