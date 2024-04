I siculo-americani di New York festeggiano la Santuzza e il sindaco Lagalla

di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un bagno di folla con ballate siciliane, la statua di Santa Rosalia sdraiata sul palco e una grande torta per il suo compleanno: così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla è stato festeggiato da circa 400 siculo-americani riuniti tutti martedì sera nel noto locale “Russo on the Bay” di Howard Beach, nel Queens. Ad organizzare la mega festa per il sindaco palermitano venuto a New York per promuovere i 400 anni dalla prima rappresentazione del “festino” di Santa Rosalia, l’Associazione Culturale Italiana di New York fondata da Tony Di Piazza insieme alla Società Santa Rosalia, la Federazione Italo-Americana di Brooklyn e Queens e la Federazione siciliana del New Jersey. Ad accogliere il sindaco Lagalla intrattenendo tutti con battute in tema “Santuzza”, l’artista della comicità-sicula Sasà Salvaggio, ormai di casa a New York.

Lagalla, che ha ricevuto durante la serata dalle organizzazioni italoamericane il prestigioso “Freedom Award” e altri riconoscimenti, è apparso emozionato e a tratti commosso dalla travolgente dimostrazione di affetto: “Insieme condividiamo un amore…quella fiamma della comune identità siciliana, un filo che non si è spezzato mai”, ha detto.

Per tutta la serata, il sindaco, che era accompagnato da una delegazione del comune e dal direttore dell’Agenzia Italpress Gaspare Borsellino, è stato festeggiato al grido di “Viva Palermo e Viva Santa Rosalia”. Un compleanno indimenticabile per Lagalla quello festeggiato a New York.

