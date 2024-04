Gela. Mura e giochi imbrattati con scritte e insulti “no vax” saranno ripulite

GELA. Le mura del Lungomare ed i giochi per bambini della villetta Auriga imbrattati con scritte “no vax” contro i medici saranno ripulite e le scritte rimosse. Lo ha annunciato il Sindaco Lucio Greco che ha già incaricato la società Ghelas Multiservizi affinchè siano immediatamente rimosse quelle deplorevoli scritte.

“Sono convinto che le forze dell’ordine faranno ancora una volta il proprio dovere individuando i responsabili di questo scempio – ha detto – Vorrei ricordare che anche contro il vandalismo sono in azione in tutta la città le telecamere del sistema di videosorveglianza cittadina, per cui difficilmente si potrà passarla liscia”.