Campionato Csi Amatoriale Misto. Albaverde sconfitta al tie break

Seconda sconfitta stagionale per l’Albaverde nel campionato amatoriale misto CSI.

La squadra allenata da Giacomo Sanguedolce ha ceduto al quinto set a Piazza Armerina contro la Pol. Armerina che con questi due punti l’affianca in classifica a quota 17 ma con i nisseni che restano al secondo posto in virtù di un maggior numero di vittorie.

La gara di Piazza Armerina è stata combattutissima come testimoniano i parziali (18/25; 25/22; 22/25; 25/22; 15/13) con la formazione di casa che ha vinto in rimonta dopo essere stata sotto per 1 a 2 e con il tie-break che si è concluso ai vantaggi.

Il girone di qualificazione alla fase finale regionale è giunto alle fasi conclusive restando da disputare l’ultima gara del girone di ritorno, anche se le prime tre in classifica devono recuperare un incontro.

Per Adrian Ballarò e compagni sarà di vitale importanza il prossimo impegno casalingo contro la Borsi Enna, capolista imbattuta del girone e già matematicamente qualificata per la fase successiva.

Questo lo schieramento dell’Albaverde nella gara persa a Piazza Armerina:

Adrian Ballarò (K), Marcela Bregu, Francesco Cambria, Danilo Angelo Costa, Leonardo Infantolino, Ivan Medico, Matteo Miraglia, Sofia Miraglia, Barbara Russo, Valentina Scarlata, Andrea Zigarelli, Mattia Falzone (L).

La classifica dopo la quarta giornata del girone di ritorno è la seguente (tra parentesi gare vinte e perse):

1. Borsi Enna ​​​23 p.ti (8/0) °

2. ALBAVERDE CL ​​17 p.ti (6/2) °

3. Pol. Armerina ​​​17 p.ti (5/3) °

4. Polisport Caltagirone​​11 p.ti (4/5)

5. Futura Piazza Armerina​ 7 p.ti (2/6) °

6. Pantani Villarosa ​​ 0 p.ti (0/9)

° una gara da recuperare