Caltanissetta. A Palazzo Moncada presentazione del libro “L’invidia per la Sfera” di Giovanni Famà

CALTANISSETTA. Il giorno 6 aprile 2024 alle ore 18:00 presso la sala Sofonisba Anguissola di Palazzo Moncada, all’interno della mostra “POLVERE, un viaggio sentimentale nei cimiteri monumentali d’Italia”, sarà presentato il libro “L’invidia per la Sfera” Nous Editore dello scrittore Giovanni Famà.

Dialogheranno con l’autore Gianna Cannì, Giuditta Busà e Chiara Sicurella. Attraverso venti racconti, apparentemente slegati tra loro, ma uniti da alcuni personaggi e da un misterioso autobus che trasporta anime, l’autore ricostruisce un mondo non meno complicato del nostro. Una ricerca che si spinge verso gli aspetti più insoliti del quotidiano trattata in modo non scevro d’ironia.