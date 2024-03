Vacanze in Sardegna con la famiglia: quali sono le località migliori?

(Adnkronos) – La Sardegna, un'isola da sogno con paesaggi mozzafiato, mare cristallino e natura incontaminata, rappresenta la destinazione perfetta per le famiglie in cerca di vacanze indimenticabili.Scopriamo il perché di questa affermazione. Cagliari, 21 Marzo 2024. Con le sue spiagge dorate, i suoi borghi pittoreschi e l'incredibile varietà di esperienze outdoor, questa meravigliosa terra ha tutto ciò che serve per regalare momenti di puro divertimento e relax a genitori e figli. Ma per vivere un'esperienza di vacanza senza stress, è fondamentale pianificare con cura ogni aspetto del viaggio. Ed è qui che entrano in gioco realtà come Portale Sardegna, vere e proprie guide complete per organizzare al meglio il proprio soggiorno nell'isola. Questi siti offrono una vasta scelta di strutture ricettive, dai resort family-friendly agli appartamenti con piscina, permettendo di selezionare l'alloggio perfetto in base alle proprie esigenze. Oltre a semplificare la ricerca dell'alloggio ideale, portali come Portale Sardegna propongono numerosi vantaggi esclusivi come offerte e promozioni imperdibili, la possibilità di prenotare trasferimenti e servizi extra a prezzi convenienti, e addirittura l'opportunità di viaggiare gratis in nave con la propria auto al seguito.

Con un'attenta pianificazione facilitata da questi strumenti, sarà possibile godersi appieno le meraviglie della Sardegna e le sue località più belle come Villasimius, Chia e Arbatax, veri paradisi naturali dove il divertimento per grandi e piccini è assicurato. Basterà scegliere la meta ideale in base alle proprie preferenze e lasciarsi guidare alla scoperta di questa incantevole isola. Vediamo alcune delle caratteristiche di queste località in Sardegna. La località di Villasimius rappresenta una vera e propria oasi di pace e relax per le famiglie. Situata sulla costa sud-orientale della Sardegna, vanta alcune delle spiagge più belle e incontaminate dell'isola. La spiaggia di Punta Molentis, con la sua lunga distesa di sabbia finissima e le acque cristalline, è perfetta per le famiglie con bambini piccoli che possono divertirsi in piena sicurezza nelle basse profondità marine. Ma Villasimius non è solo mare. L'Area Marina Protetta di Capo Carbonara offre l'opportunità di esplorare la ricca vita sottomarina attraverso emozionanti escursioni di snorkeling guidate. I bambini rimarranno stupiti dalle meraviglie dei fondali, come banchi di pesci colorati e praterie di posidonia. Per gli amanti della natura, il Parco Naturale Gutturu Mannu permette di immergersi in splendidi sentieri escursionistici tra macchia mediterranea, stagni e antiche torri di avvistamento. Se la vostra famiglia è composta da piccoli esploratori pieni di energia, Chia è la meta giusta. Questa cittadina sulla costa sud-occidentale vanta alcune delle spiagge più spettacolari della Sardegna, come quella di Su Giudeu, una lunga distesa di sabbia bianca lambita da acque turchesi e contornata da dune che arrivano fino a 50 metri di altezza. Ma le attrazioni di Chia non finiscono qui. Nei dintorni si trovano numerosi maneggi che organizzano escursioni a cavallo sulla spiaggia o nell'entroterra, un'esperienza indimenticabile per i più piccoli. Gli amanti della mountain bike potranno invece divertirsi sui numerosi sentieri sterrati tra le dune. E per una full immersion nella natura, il Parco di Punta Sardegna è il luogo perfetto per avvistare specie rare di uccelli e piante tipiche della macchia mediterranea.

Arbatax è una cittadina situata nel cuore della Costa Rossa, famosa per i suoi paesaggi mozzafiato in cui il turchese del mare si fonde con le rocce di porfido rosso. Qui le famiglie possono alternare giornate di relax sulla splendida spiaggia di Rocce Rosse, con i suoi comodi lidi attrezzati, a esperienze avventurose all'aria aperta. Un gioiello naturalistico da non perdere è il Parco Naturale dell'Ogliastra, con i suoi sentieri che si inoltrano tra pareti rocciose, grotte carsiche e canyon scavati nei millenni dai fiumi. I più temerari potranno lanciarsi in discese di torrentismo o percorsi di arrampicata sportiva, mentre per chi ama l'esplorazione via terra sono disponibili escursioni a piedi o a cavallo. Tra le altre attrazioni, il borgo marinaro di Arbatax ospita anche un piccolo acquario in cui i bambini potranno ammirare da vicino la ricca fauna ittica del Mediterraneo. Per godersi appieno una vacanza rilassante in Sardegna con la propria famiglia, è fondamentale pianificare con attenzione ogni aspetto del viaggio. Innanzitutto, è consigliabile prenotare con largo anticipo l'alloggio più adatto alle vostre esigenze. Ville con piscina privata, villaggi in Sardegna con nave gratis con strutture ricreative specializzate per bambini o appartamenti in zona centrale. L'offerta è vastissima e la prenotazione anticipata permetterà di avere la scelta migliore al prezzo più conveniente. Anche la scelta del periodo è cruciale. Le settimane di alta stagione da metà giugno a fine agosto possono essere molto calde e affollate, non il massimo per famiglie con bambini piccoli. Maggio, giugno e settembre sono invece mesi ideali con temperature miti e stabilimenti meno affollati. Per quanto riguarda il trasporto, raggiungere la Sardegna in nave può essere un'ottima opzione per le famiglie. Diverse compagnie di navigazione offrono vantaggi come viaggi gratuiti per i bambini sotto una certa età o sconti famiglia sui biglietti. Un'altra comodità è la possibilità di portare la propria auto al seguito, fondamentale per muoversi con disinvoltura nell'isola una volta raggiunta la meta prescelta. La pianificazione accurata deve comprendere anche le attività da svolgere durante il soggiorno. Dai tour operator alle agenzie ricettive, sono molti gli enti che propongono esperienze su misura per famiglie come escursioni guidate, immersioni, attività sportive e tanto altro. Prenotare con anticipo i pacchetti più interessanti assicura la disponibilità e anche un notevole risparmio sui costi. Infine, un pizzico di organizzazione è necessario anche per i pasti, soprattutto se si viaggia con bambini piccoli: concordare con la struttura ricettiva la possibilità di cucinare in appartamento o prenotare ristoranti family-friendly nelle vicinanze renderà la vacanza molto più rilassante per tutti. Con queste semplici accortezze, sarà possibile vivere una vacanza a misura di famiglia nella splendida cornice della Sardegna, godendosi il meraviglioso mare e i paesaggi incontaminati senza alcuna preoccupazione.

