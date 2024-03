Sisal, inaugurato il nuovo Hub It a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Inaugurato a Palermo il nuovo IT Hub di Sisal che si inserisce nella strategia di investimenti, competenze e talenti digitali che l’azienda sta portando avanti sia in Italia che all’estero per incrementare ulteriormente l’utilizzo delle nuove tecnologie all’interno dell’azienda a supporto del piano di crescita di lungo periodo. E’ quanto si legge in una nota.

L’arrivo di Sisal in Sicilia, sottolinea la nota, è frutto di un approccio aziendale che punta a investire su un modello di innovazione diffuso su tutto il territorio italiano; in particolare per l’apertura dell’hub di Palermo è stata avviata una partnership con Edgemony, società leader nella formazione di specialisti in campo digitale, che selezionerà il personale dell’hub sia attingendo dai propri bootcamp di formazione, sia attraverso una ricerca mirata di nuovi talenti digital. Le offerte di lavoro, principalmente focalizzate in ambito devops e sviluppo software, sono costantemente promosse e veicolate sul sito web di Edgemony e sui propri canali social.

Le prime persone del nuovo Hub Sisal sono già assunte presso la sede di Edgemony a Villa Riso, con l’obiettivo di un’espansione in termini di nuove assunzioni nel prossimo futuro.

Continua così, prosegue la nota, la strategia di Sisal che – oltre che nelle sedi principali di Milano e Roma – ha investito, negli ultimi anni, su tutto il territorio nazionale in modo diffuso. In Italia, oltre all’Innovation Lab di Torino, il competence center dove vengono sviluppati progetti di innovazione, l’azienda ha già aperto un hub a Napoli e si impegna ad investire sempre più in poli diffusi, in continuità con gli investimenti fatti negli ultimi anni anche all’estero, dove Sisal è presente con 3 digital hub in Turchia, Albania e Tunisia. Tutto questo avviene anche grazie alla collaborazione con atenei locali come con l’Università degli Studi di Palermo, con cui è già attiva una convenzione di attivazione tirocini.

Con il nuovo centro di eccellenza in Sicilia, Sisal ribadisce la propria volontà di investire in competenze digitali e tecnologiche.

“Sisal è un’azienda da sempre orientata all’innovazione – dichiara Mario Martinelli, Chief Technology Officer di Sisal -. Continuiamo ad investire in persone e competenze, nell’ambito della nostra strategia che mira a costruire un network di talenti e competenze digitali in Italia e all’estero. Il nuovo spazio di co-working a Palermo rappresenta un tassello aggiuntivo dedicato all’innovazione che potrà dedicarsi al medio lungo periodo, concentrandosi sulle idee, sulla valorizzazione dei talenti, sulla sperimentazione e la ricerca, aiutando tutta l’azienda a guardare oltre”.

“La partnership con Sisal – dichiarano Imperato e Rotolo, i fondatori di Edgemony – ci permette di dare nuova linfa al progetto per cui la nostra azienda è nata: formare e valorizzare talenti digitali, soprattutto locali, e creare un collegamento tra loro e i colossi della tecnologia o con grandi aziende, come Sisal, che molto stanno investendo nel digitale. Questa collaborazione ci permette di ribadire che anche in Sicilia ci sono opportunità da cogliere e che si può lavorare per grandi realtà nazionali e internazionali anche da Palermo”.

Per il futuro, Sisal si impegna a continuare ad investire ulteriormente nelle competenze delle proprie persone e ad attrarre talenti dall’esterno incentrati sull’innovazione digitale, con l’obiettivo di offrire prodotti e servizi sempre più tecnologicamente all’avanguardia, conclude la nota.

