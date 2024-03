Serie D. La Sancataldese non supera il Castrovillari penultimo in classifica: al “Mazzola” finisce 0-0

Niente da fare. Nemmeno contro un non certo trascendentale Castrovillari penultimo in classifica la Sancataldese è riuscita a battere un colpo. Prestazione non all’altezza, scarso ritmo, poca determinazione, insomma poca Sancataldese.

Una prestazione che è lo specchio di un momento non facile e felice che i verdeamaranto stanno attraversando in questa stagione. E non è nemmeno bastata la cerimonia ad inizio gara con la quale sono state festeggiate le duecento partite di Gaetano Dolenti con la maglia della Sancataldese. E nemmeno il sostegno della tifoseria, come sempre ammirevole.

I verdeamaranto ci hanno messo tanta volontà, ma non sono riusciti a segnare quel gol che avrebbe significato tre punti e una boccata d’ossigeno bella e buona. Fortunatamente San Luca, Portici e Locri non hanno vinto e questo ha permesso alla Sancataldese di portare a + 5 il suo vantaggio sulla coppia Locri – Portici fermi a quota 24, ma è chiaro che, per il futuro, la squadra dovrà darsi quella che in gergo calcistico si definisce scossa.

Di certo, al di la di tanta buona volontà e impegno in casa Sancataldese s’è visto veramente poco, e questo, a 9 giornate dalla fine, non costituisce una gran bella notizia. L’auspicio è che, fin dal prossimo turno, in programma domenica prossima contro la Vibonese, la Sancataldese possa innestare ben altra marcia per mantenere le posizioni acquisite e, se possibile, conquistare prima possibile l’obiettivo stagionale della salvezza diretta.