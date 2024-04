Virus fa crollare produzione mondiale cacao, ma ‘vaccini’ possono aiutare

Un virus in rapida diffusione sta minacciando la salute dell’albero del cacao e dei semi essiccati da cui si ricava il cioccolato, mettendo a repentaglio l’approvvigionamento globale del prodotto più popolare al mondo. Circa il 50% del cioccolato mondiale proviene da alberi di cacao situati nei Paesi dell’Africa occidentale (Costa d’Avorio e Ghana).

Il virus sta attaccando gli alberi in Ghana, causando perdite di raccolto tra il 15 e il 50%. Diffusa da piccoli insetti chiamati cocciniglie che si nutrono delle foglie, delle gemme e dei fiori degli alberi, questa malattia è una delle minacce più dannose per l’ingrediente principale del cioccolato. “Questo virus è una vera minaccia per l’approvvigionamento globale di cioccolato”, dice Benito Chen-Charpentier, professore di matematica presso l’Università del Texas ad Arlington e autore di ‘Cacao sustainability: The case of cacao swollen-shoot virus co-infection’ pubblicato sulla rivista PLoS One.

“I pesticidi – spiega – non funzionano bene contro le cocciniglie, per cui gli agricoltori cercano di prevenire la diffusione della malattia tagliando gli alberi infetti e creando alberi resistenti. Ma nonostante questi sforzi, negli ultimi anni il Ghana ha perso più di 254 milioni di alberi di cacao”. Gli agricoltori possono combattere le cocciniglie somministrando agli alberi dei vaccini per inoculare il virus.

Ma sono costosi, soprattutto per i coltivatori a basso reddito, e gli alberi vaccinati producono un raccolto minore di cacao, aggravando la devastazione del virus. Chen-Charpentier e i colleghi dell’Università del Kansas, della Prairie View A&M, dell’Università della Florida del Sud e dell’Istituto di Ricerca sul Cacao del Ghana hanno sviluppato una nuova strategia: utilizzare dati matematici per determinare a quale distanza gli agricoltori possono piantare gli alberi vaccinati per evitare che le cocciniglie saltino da un albero all’altro e diffondano il virus. “Le cocciniglie hanno diversi modi di muoversi, tra cui spostarsi da una chioma all’altra, essere trasportate dalle formiche o dal vento”, dice Chen-Charpentier.

“Quello che dovevamo fare era creare un modello per i coltivatori di cacao, in modo che potessero sapere a quale distanza potevano piantare in sicurezza gli alberi vaccinati rispetto a quelli non vaccinati, per prevenire la diffusione del virus e mantenere i costi gestibili per questi piccoli agricoltori”. Sperimentando tecniche di modellazione matematica, il team ha creato due diversi tipi di modelli che consentono agli agricoltori di creare uno strato protettivo di alberi di cacao vaccinati intorno a quelli che non lo sono. “Anche se ancora sperimentali, questi modelli sono interessanti perché aiuterebbero gli agricoltori a proteggere le loro colture e a ottenere un raccolto migliore”, spiega Chen-Charpentier. “Questo è un bene per gli agricoltori e per la nostra dipendenza globale dal cioccolato”.