Un uomo di 50 anni si è cosparso di benzina e, poco dopo le 6 di martedì mattina, si è dato fuoco nell’auto a metano posteggiata davanti all’abitazione di famiglia. Il tragico evento è avvenuto a Golasecca (Varese)

Tra lui e la moglie è in corso una separazione. Il ferito ha riportato ustioni molto estese: è grave ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Ferite in modo lieve e sotto shock la moglie 42enne e la figlia 13enne dell’uomo, che hanno disperatamente tentato di soccorrerlo.