Schiaffeggia la madre davanti ai carabinieri: arrestato

I carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo (TRAPANI) hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne per maltrattamenti contro familiari e conviventi. I militari sono intervenuti per una lite tra madre e figlio, segnalata al 112 da alcuni vicini di casa.

Giunti sul posto, hanno cercato di calmare gli animi ma la loro presenza non ha impedito al 34enne di sferrare uno schiaffo alla madre. Per l’uomo è immediatamente scattato l’arresto e dopo l’udienza di convalida è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla parte offesa.