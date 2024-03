Perugia, domenica presentazione candidata sindaca Margherita Scoccia

(Adnkronos) – Si terrà domenica 24 marzo nell’auditorium di San Francesco al Prato la presentazione alla città di Perugia della candidata sindaco Margherita Scoccia. L’evento è in programma per le ore 16.30. Insieme a Margherita Scoccia ci saranno, tra gli altri, il sindaco Andrea Romizi. “L’auditorium di San Francesco al Prato è uno dei luoghi simbolo di Perugia – sottolinea la candidata del centrodestra e dei civici – sono felice di invitare i perugini, gli amici, i conoscenti e i sostenitori in un giorno per me così importante”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)