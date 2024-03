Mercato bici, ANCMA: 2023 chiude a – 23%

(Adnkronos) – Il mercato 2023 della bicicletta in Italia incassa un calo del 23% sull’anno precedente. Questo il quadro tracciato da Confindustria ANCMA (Associazione Ciclo Motociclo Accessori), che ha presentato stamane, nell’ambito della quarta edizione degli Emoving Days, a Milano, le esclusive stime del mercato nazionale delle due ruote a pedali. Entrando nel vivo dei dati, la bicicletta muscolare si ferma a 1.090.000 pezzi venduti, -24%, mentre le e-bike arrestano la loro progressione a 273.000 unità, il 19% in meno sull’anno precedente. Un più opportuno e indicativo raffronto con il 2019 (+40%) conferma, tuttavia, il protagonismo delle biciclette a pedalata assistita, che oggi rappresentano il 25% delle vendite. Il presidente di ANCMA, Mariano Roman, che ha rimarcato durante l’incontro “quanto sia importante che l’industria stessa di un messaggio di positività, si stringa attorno al valore, alla tradizione e alla forza che è in grado di esprimere e promuova le peculiarità uniche della bicicletta di fronte al grande interesse che ancora attrae, alle reali e documentate prospettive di crescita e davanti ai tantissimi potenziali nuovi utenti”. “Questo – ha osservato ancora Roman – è il tempo di passare dagli incentivi all’acquisto a quelli all’utilizzo. Lo ribadiamo da mesi e come associazione chiediamo un intervento deciso sulla promozione della cultura della bici e, soprattutto, sullo sviluppo di un’infrastrutturazione ciclabile più consona: sono azioni che vogliamo attivare insieme al Governo e alle istituzioni locali, senza sottrarci da un coinvolgimento propositivo, e che possono attivare processi molto virtuosi sia dal punto di vista sociale che economico”.

Forse potrebbe essere un'idea rivedere i prezzi delle e-bike, diventatte di gran moda negli ultimi anni, ma oggi hanno raggiunto livelli di prezzo molto alti, quasi irragiugibili per molte persone. Anche il Governo ha la sua resposnabilità, potrebbe inserire nuovi incentivi a favore delle famiglie poco agiate, promuovendo nello stesso tempo un'attività fisica sempre utile in tema di prevenzione.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)