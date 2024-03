Mazzarino. L’opposizione: “Impegni sul salario non rispettati”

“Il Sindaco Marino, nonostante le promesse fatte durante gli auguri di Natale del 2023 e la dichiarazione a verbale durante il Consiglio Comunale del 31 gennaio, non ha rispettato gli impegni di pagamento del salario accessorio entro i termini stabiliti”.

A dichiararlo sono i consiglieri comunali Livio D’Aleo, Franco Lo Forte e Santo Vicari.

“Nell’assemblea del 4 marzo, i dipendenti del Comune di Mazzarino hanno nuovamente lamentato il mancato pagamento e hanno approvato la continuazione dello stato di agitazione, richiedendo l’intervento delle organizzazioni sindacali provinciali per aprire un “tavolo di raffreddamento delle controversie sindacali” con sua eccellenza il Prefetto.

La vertenza sindacale, protrattasi per mesi, coinvolge il mancato pagamento di istituti inclusi nel “Contatto decentrato integrativo aziendale.”

La mancata remunerazione riguarda servizi effettivamente resi dai dipendenti, alcuni sin dal 2020, con numerosi istituti economici non pagati, nonostante siano stati sottoscritti dall’Amministrazione Comunale.

Il Sindaco Marino- hanno concluso – ha una significativa responsabilità in questa vicenda, poiché, nonostante l’invito a spiegare la situazione durante l’assemblea, ha declinato la partecipazione e non ha delegato rappresentanti, trascurando gli obblighi contrattuali sottoscritti e non mantenendo la parola data”