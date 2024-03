La Settimana Santa Sancataldese 2024 ricca di eventi e di novità

Partendo dal Lunedì Santo 25 marzo presso la Chiesa Madre di San Cataldo, viene messo in scena un nuovissimo testo per i Sancataldesi , 《IO C’ERO- Voce di voci sotto la croce》, il testo dello scrittore Michele Casella, Lunedì sera ascolteremo i vari racconti della morte di Cristo ,raccontati dai vari personaggi che hanno preso parte a quei momenti.

In scena Carola Giambra, Lucia Calà, Gabriele Caramanna, Giuseppe Urso , Mattia Burcheri, Andrea La Fisca, e la voce di Salvatore Mastrosimone. In scena anche la Corale Polifonica Vox Animae diretta da Monica Battaglia, che accompagnerà i personaggi in alcuni momenti.

I costumi di scena sono della Sartoria Teatrale Dietro Le Quinte di Grazia Riggi, e della collezione La Fisca. Registrazione e post-produzione Rec studio di Aldo Giordano.

Un altro evento da non perdere è il Mercoledì Santo 27 Marzo , presso Piazza Mons. Cataldo Naro, viene messo in scena, dopo tantissimi anni di fermo, 《IL PENTIMENTO DI GIUDA》 seguito dalla sua impiccagione.

In scena un attore, oramai storico di questa rappresentazione, Michele Graci che interpreterà la parte di Giuda, in scena anche Carola Giambra , Marta Riggi, Lucia Calà, e la voce di Vincenzo Ferrara.

A produrre i due eventi è l’associazione Culturale e Artistica Diamond Event di San Cataldo . La regia per entrambi gli eventi è stata curata dal giovane Davide Burcheri. Oltre al ruolo di regista è anche stato confermato per la Settimana Santa Sancataldese 2024 come Aiuto Regia. 《San Cataldo ha bisogno di novità, e i giovani ne sono responsabili, facendo in modo da non far perdere le tradizioni. Quest’anno noi porteremo delle novità con questi eventi, e nessuna di esse stravolgerà i testi originali , ma metterà un tassello in più , per coinvolgere e per portare interesse.》Davide Burcheri .

Vi aspettiamo ,dunque, Lunedì 25 marzo in Chiesa Madre con IO C’ERO-voce di voci sotto la croce, Mercoledì 27 marzo con il processo a Gesù e IL PENTIMENTO DI GIUDA. Si ringrazia L’associazione Amico Medico ,nella persona del Presidente Claudio Arcarese. L’amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Gioacchino Comparato, e della Vicesindaco Marianna Guttilla. La Chiesa Madre di San Cataldo, nella persona dell’Arciprete Alessandro Giambra.