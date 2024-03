Kate e il cancro, Harry e Meghan ignoravano tutto

(Adnkronos) –

Harry e Meghan "non avevano idea" che Kate fosse malata di cancro, lo hanno appreso come tutti gli altri dal video annuncio della principessa. Lo scrive il New York Post citando una fonte ben informata, secondo la quale ciò dimostra "il danno irreparabile" nei rapporti fra le due coppie provocato dai Sussex. Ma di fronte alla gravità della notizia, oltre al messaggio di sostegno diffuso in pubblico, ve ne sarebbe stato anche uno privato. A quanto scrive il Daily Mail, ieri sera c'è stato un contatto "privato", anche se non è chiaro se si è trattato di una telefonata, una video chiamata o un messaggio di supporto. Non è chiaro se ora Harry potrebbe venire in Gran Bretagna a trovare il fratello e la cognata. Il duca di Sussex si era precipitato a Londra ai primi di febbraio quando è stato annunciato che suo padre, re Carlo III, si stava curando per un tumore. Ma la sua è stata una visita lampo, senza incontrare il fratello William, con il quale i rapporti sono da tempo gelidi se non inesistenti. Allora Kate era da poco rientrata a casa dopo l'operazione all'addome e un saluto sarebbe stato più che normale. La settimana scorsa la distanza fra l'erede al trono britannico e il fratello minore è stata ancora una volta sottolineata quando, in occasione di un evento in memoria della madre Diana, William ha abbandonato la cerimonia prima del video collegamento con Harry. Ora bisognerà vedere se la malattia di Kate sarà l'occasione per superare i rancori. Prima di incontrare la moglie Meghan, Harry era molto legato al fratello, ma anche a Kate che, secondo i media, considerava come una specie di sorella. Poi, con la decisione dei Sussex di abbandonare i doveri pubblici della famiglia reale e trasferirsi in California, senza dimenticare le esplosive memorie di Harry, è calato un gelo totale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)