Italia’s Got Talent, oggi la finale in tv: prima volta in chiaro

Italia's Got Talent, è il giorno della finale. Stasera infatti la produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia arriva all’atto conclusivo. E l'ultima puntata va in onda per la prima volta in chiaro: l'appuntamento è fissato su TV8 alle ore 21.30. Al tavolo dei giurati, Elettra Lamborghini, Khaby Lame, Mara Maionchi e Frank Matano. Alla conduzione, invece, ritroviamo la coppia composta da Aurora e Fru dei The Jackal. A contendersi la vittoria e il premio di 100 mila euro ci sono in lizza 10 concorrenti, gli unici rimasti su un totale di 3.355 iscritti. Dopo le Audition in giro per l’Italia, cui hanno partecipato talenti di tutti i generi, in grado di superare le varie fasi di selezione dello show, si è finalmente composta la rosa dei finalisti. Con talenti appartenenti a diverse categorie, dal ballo al canto, passando per l’acrobazia e la comicità, la finale di Italia’s Got Talent è garanzia di uno spettacolo variegato, divertente ed emozionante. A contendersi la vittoria ci sono: i B Unique, dall’India, che inventano figure e forme coreografiche davvero uniche; Francesca Cesarini di Magione (PG), che si esibisce in un’emozionante performance di pole dance; Tiberio Cosmin di Roncadelle (BS) con un irriverente pezzo comico; Flora Donzelli, da Napoli, con una toccante esibizione canora; Maura Moggi, di Pescara, che porta sul palco una commovente coreografia; i Ping Pong Pang, da Tarquinia, che portano in scena una delle loro originali performance di ballo con le racchette; Noemi Realforte di Cinisi (PA) e la sua voce particolare e potente; Lennie Simo, dal Massachusetts, che propone una delle sue “Lennie session” in cucina; la Turkeev Family, famiglia ucraina che vive in Germania, in grado di lasciare tutti a bocca aperta con una delle loro potenti performance aeree e Yoko Yamada, bresciana che vive a Venezia, con un divertente brano di stand-up comedy. Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Federico Giunta, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Gabriela Ventura e Leonardo Zani, scritto con Michela Morano, Marya Pacifici, Tommaso di Giulio, Jacopo Magri. La regia è di Luigi Antonini, la regia del backstage è di Marco Manes. Direttore artistico Angelo Bonello. Direttore della fotografia Ivan Pierri, direttore della fotografia backstage Massimiliano Fusco. Scene di Luigi Maresca. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)