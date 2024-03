Gaza, ancora proteste e blocchi a Tel Aviv per rilascio ostaggi

(Adnkronos) – Nuove proteste a Tel Aviv per chiedere il rilascio degli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza dall'attacco del 7 ottobre in Israele. Manifestanti hanno bloccato stamani il traffico lungo la Ayalon Highway, armati di foto delle donne tenute prigioniere nell'enclave palestinese che nel 2007 finì sotto il controllo di Hamas. Lo riferisce il Times of Israel. "Accordo, subito!", hanno intonato i partecipanti alla protesta secondo video diffusi sui social. E' attesa intanto in giornata la nomina del nuovo premier palestinese. Secondo la tv satellitare al-Jazeera, il leader dell'Autorità palestinese, Mahmoud Abbas, dovrebbe dare oggi l'incarico all'economista 70enne Mohammad Mustafa dopo le dimissioni annunciate a fine febbraio da Mohammad Shtayyeh. Scontri sono scoppiati tra uomini armati palestinesi e forze di sicurezza israeliane durante un'operazione antiterrorismo dell'Idf nella città di Nablus, in Cisgiordania. Lo ha riferito l'agenzia di stampa palestinese Shehab. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)