Gasperini “Con lo Sporting c’è grande equilibrio”

BERGAMO (ITALPRESS) – “Non abbiamo nessun rimpianto per come è finita la gara d’andata. Domani sarà una nuova partita, si riparte da capo, sulla stessa linea”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini durante la conferenza stampa alla vigilia del match d’Europa League contro lo Sporting. “Tutte e tre le partite che abbiamo giocato contro di loro hanno avuto momenti favorevoli a una delle due squadre. Domani ci sarà un risultato definitivo, è chiaro che giocando in casa dobbiamo far pesare la nostra voglia di andare avanti. E’ un peso che può essere determinante nel risultato finale tra due squadre che hanno mostrato di avere molto equilibrio”, spiega il tecnico di una squadra che si presenta all’appuntamento con lo Sporting, nel bel mezzo di un calendario molto intenso. “Stiamo giocando veramente tante partite ravvicinate, ma soprattutto dispendiose, con squadre di valore sia in campionato che in Europa. Domani si possono giocare anche 120 minuti, sarà un aspetto da valutare. C’è sempre qualche dettaglio su cui lavorare, questa è la quarta partita contro lo Sporting, credo sia molto importante avere attenzione, gli errori diventano decisivi, così come le giocate”, dice Gasperini che punterà ancora su Gianluca Scamacca, autore del gol dell’1-1 a Lisbona. “Non ho sentito nessuna pressione quando non segnavo, quando un attaccante non segna è normale che ci siano questi periodi. E’ un momento di crescita, non è vero che prima non sorridevo, mi sento pienamente coinvolto in questo progetto”, spiega l’attaccante nerazzurro che, concentrandosi sulla gara di domani, aggiunge: “Giocare in casa ci spinge a dare qualcosa in più – ha ribadito il numero 90 degli orobici -, domani i nostri tifosi saranno il nostro dodicesimo uomo. Quella con la Juventus è stata una grande partita, ci siamo confrontati contro una grande squadra e siamo usciti da Torino con ancor più consapevolezza per quanto riguarda le nostre qualità”.

