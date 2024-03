EA Sports FC 24, al via i festeggiamenti per Ultimate Team con una squadra speciale

(Adnkronos) – EA Sports ha annunciato l'inizio di due settimane di festeggiamenti per il compleanno di Ultimate Team in EA Sports FC 24, che porterà alla community di FC Mosse Abilità e aggiornamenti Piede Debole a 5 stelle, nuove aggiunte agli Stili di Gioco+ e le Icone degli anni passati preferite dai fan. Quest'anno segna anche il primo compleanno dopo l'arrivo del calcio femminile in Ultimate Team nel gioco FC 24, la più grande aggiunta di top player mai fatta in un solo anno. È possibile unirsi alla festa durante l'FC Direct Ultimate Team Birthday Celebration Stream su Twitch, a partire dalle 7:00 CET di oggi, per avere la possibilità di giocare al fianco di Diogo Jota del Liverpool FC mentre presenta gli oggetti della campagna UT Birthday Team 1, con ulteriori regali durante lo stream. I festeggiamenti continueranno per la community EA Sports FC durante tutta la settimana; i creator offriranno regali e creeranno contenuti da diffondere a livello internazionale. Per dare il via alle celebrazioni, UT Birthday Team 1 sarà live oggi in EA Sports FC 24, con ulteriori sorprese e oggetti che verranno svelati man mano che i festeggiamenti proseguiranno durante la prossima settimana. Ecco i giocatori che fanno parte di UT Birthday Team 1: —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)