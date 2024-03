D’Amico “Campo largo straordinario, auspico si possa riproporre”

PESCARA (ITALPRESS) – “Auspico che si possa replicare l’esperienza del campo largo che in Abruzzo è stata straordinaria, ha consentito condividere un programma straordinario. Auspico che possa essere riproposto sia in altri contesti territoriali che istituzionali”. Così Luciano D’Amico, candidato del centrosinistra per le regionali in Abruzzo, nel corso della conferenza stampa. “Faremo 5 anni di opposizione seria e siamo convinti che riusciremo a costruire un’alternativa al governo delle destre, abbiamo dimostrato che è possibile perchè pur essendo un risultato molto netto e chiaro, abbiamo visto che i punti di distacco sono relativamente bassi”, ha spiegato. “Non siamo riusciti a convincere gli abruzzesi che la Regione impatta nella vita quotidiana, non siamo riusciti a convincere i giovani che il loro futuro può essere determinato anche dalle scelte che quotidianamente la Regione pone in essere. Per questo ci riproponiamo nei prossimi 5 anni di continuare a girare l’Abruzzo per rendere evidente che è necessario scegliere il proprio futuro. Ci impegneremo con una coalizione che ha mostrato di essere compatta e coesa su quel programma e con questa coalizione cercheremo di essere propulsivi e di stimolo per far sì che Abruzzo possa raggiungere dei buoni risultati”, ha concluso.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –