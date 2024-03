Da tutta la vita senza patente, 83enne fermato dalla polizia: “Non pensavo fosse necessaria”

Per tutta la vita ha guidato senza aver mai conseguito la patente. Un pensionato di 83 anni è stato scoperto nel Nuorese dalla Polstrada di Bitti, che l’aveva fermato per un controllo mentre era in sella a uno scooter.

Agli agenti l’uomo ha spiegato che non credeva fosse necessaria la patente per guidare veicoli di bassa cilindrata e confidato di averlo fatto per decenni, in tutto il Nuorese, senza che mai qualcuno lo fermasse o gli contestasse alcunchè.

Stavolta, però, il pensionato è stato sanzionato ed è scattato il fermo dello scooter.