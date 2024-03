Cosmoprof, attese presenze record, Calzolari: “Tanti stranieri, confermata propensione a internazionalizzazione”

(Adnkronos) – "Oltre 3.000 espositori che vengono da 150 paesi, abbiamo una crescita, del 4%". Lo ha dichiarato il Presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari all'inaugurazione a Bologna della 55esima edizione di Cosmoprof, la fiera della cosmetica e del beauty che porterà in città circa 250 mila visitatori in 4 giorni. "Più 30% sono i nuovi espositori rispetto all'anno scorso – ha continuato Calzolari – quindi veramente una crescita importante. Cosmoprof è l'ammiraglia, come dico sempre, di una flotta di tante manifestazioni che hanno un'aspirazione internazionale e Bologna è oggi la manifestazione clou del comparto del Beauty ma sappiamo che analogamente in questi anni abbiamo portato avanti una crescita della presenza internazionale di Cosmoprof che si è portata dietro anche un consolidamento di Bologna un po' anche per altri comparti come la fiera italiana con la maggior propensione l'internazionalizzazione". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)