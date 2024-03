Caso Di Cesare-Balzerani, giovani Fi in aula alla Sapienza con foto vittime del terrorismo – Video

(Adnkronos) – Roma, 14 mar. (Adnkronos) Flash mob silenzioso oggi a La Sapienza, nel dipartimento di Filosofia, da parte dei ragazzi del Coordinamento di Forza Italia Giovani Roma Capitale che, prima dell’inizio della lezione della professoressa Donatella Di Cesare, sono entrati in aula mostrando le immagini degli uomini uccisi dalle Brigate Rosse durante gli anni di piombo, dopo la bufera scoppiata a causa di un tweet postato sui social dalla professoressa in questione che ha ricordato con affetto la brigatista Barbara Balzerani. Le immagini che sono state mostrate dai ragazzi, accompagnati da uno striscione ‘Forza Italia Giovani Ricorda’, ritraevano precisamente Aldo Moro e gli uomini della sua scorta: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Francesco Zizzi, Giulio Rivera, Raffaele Iozzino. I professori de La Sapienza, Vittorio Bachelet ed Ezio Tarantelli e l’ex sindaco di Firenze, Lando Conti. "Una protesta silenziosa e pacifica ma con un forte significato simbolico", si spiega in una nota. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)