Caltanissetta, Cammarata: “bene il coinvolgimento di stakeholder in iniziative di co-programmazione”

“Esprimiamo vivo compiacimento per l’iniziativa di co-programmazione vissuta presso il centro Abate. Tanti enti del terzo settore a esprimere le proprie visioni e i bisogni di cui sono portavoce per finalizzare le risorse del Fondo sociale europeo”.

Ha commentato così Gianfranco Cammarata, portavoce della Consulta del Volontariato, terza età e problemi sociali di Caltanissetta.

“Il comune di Caltanissetta – prosegue – è fra le città indicate per fruire del Programma Nazionale Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027 e il miglior modo di pensare al loro utilizzo si concretizza in iniziative come quella cui ci riferiamo. Non programmazione “solitaria”, dunque, ma pieno coinvolgimento degli stakeholder del territorio di riferimento. Di conseguenza la co-progettazione avrà mira di valorizzare e garantire risposte ai bisogni effettivi. Questo è il modello da seguire correttamente e concretamente”.