Bilancio Partecipativo 2024: c’è tempo fino al 20 aprile per presentare i progetti

I cittadini di Caltanissetta hanno espresso la loro preferenza in merito alle aree tematiche indicate per la destinazione delle somme del bilancio partecipativo 2024.

Le più votate, tra le opzioni indicate, sono state: cultura, integrazione e inclusione; sport; turismo.

La voce e la creatività, adesso, torna ai cittadini residenti a Caltanissetta che potranno presentare, in forma singola o associata ed entro le ore 12.00 del 20 aprile 2024, una sola proposta di progetto che sia ritenuta più utile per la città.

I progetti dovranno prevedere un costo massimo omnicomprensivo di 6 mila euro.

La proposta potrà essere presentata con una di queste modalità:

• tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, direttamente da parte del proponente;

• tramite invio per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; indirizzata al Comune di Caltanissetta – C.so Umberto I, n°132 – 93100 Caltanissetta – Direzione IV – Uff. Ragioneria -,

• con indicazione “Bilancio Partecipativo 2024 – Progetto area tematica (indicare l’area tematica del progetto)”;

• tramite posta elettronica certificata (PEC) protocollo@pec.comune.caltanissetta.it.

Potranno presentare una proposta di progetto tutti i cittadini residenti a Caltanissetta che abbiano già compiuto almeno 16 anni.

I contenuti del progetto – che dovrà essere iniziato e ultimato entro il 31 dicembre 2024 – dovranno riferirsi a una delle tre aree tematiche sopraelencate e che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e specificare:

Nome e Cognome del Mittente (Proponente);

Oggetto: “Bilancio Partecipativo 2024 – Progetto area tematica (indicare l’area tematica per la scelta effettuata relativa al progetto presentato)”;

La Direzione IV- Uff. Ragioneria, a cui viene indirizzato il progetto.

Dovranno, inoltre, essere ben chiari alcuni elementi fondamentali. Nello specifico bisognerà indicare con chiarezza: titolo, finalità ed obiettivi, destinatari, scansione delle attività, cronoprogramma e descrizione delle attività e dettaglio delle spese distinto per voci previsto per ogni progetto.

Tutti i progetti arrivati oltre la data di scadenza non saranno presi in considerazione.

“Invitiamo tutti coloro i quali sono interessati a partecipare all’incontro di That’s lab! che si terrà al centro polivalente M. Abbate martedì 26 marzo dalle ore 16.30 – ha dichiarato l’assessore Giuseppe La Mensa -. Sarà l’occasione ideale per chiarire tutti gli aspetti dell’avviso e nella speranza, perché no, di catalizzare l’attivazione di possibili collaborazioni e co-progettazioni anche tra ideatori di interventi potenzialmente complementari al fine di valorizzare al meglio questo strumento di partecipazione civica ormai maturato pienamente in questi ultimi anni”.

Le proposte presentate al Comune di Caltanissetta saranno esaminate per verificarne la correttezza dei termini indicati dal bando.

La commissione valutativa, composta dal Segretario Generale (o da un suo delegato), dal Dirigente dei settori delle aree tematiche votate dai cittadini e dal Dirigente della Direzione LL.PP., esprimerà il proprio parere in ordine alla fattibilità di ciascun progetto.

I criteri presi in considerazione saranno:

Chiarezza del progetto e degli obiettivi;

Coerenza con l’area tematica;

Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;

Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;

Stima dei costi;

Stima dei tempi di realizzazione;

Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Nel caso in cui le proposte progettuali presentate non riuscissero a coprire l’intera somma destinata, pari a 30mila euro complessivi, l’amministrazione si riserva di definire, in un secondo momento, la destinazione di eventuali importi residui.

Conclusa questa fase che durerà massimo 20 giorni dal termine di scadenza della presentazione dei progetti, la parola tornerà a tutti i cittadini di età superiore ai 16 anni.

Gli esiti della valutazione saranno diffusi attraverso un’apposita comunicazione sul sito istituzionale nelle sezioni dedicate all’albo pretorio e alle news oltre che sui canali social del Comune di Caltanissetta.

Proprio come è avvenuto nella prima fase, relativa alla scelta delle aree tematiche, saranno i cittadini ad accedere al sito internet del Comune e votare la proposta che riterranno più utile o interessante. La finestra di voto resterà aperta per trenta giorni dalla pubblicazione del terzo avviso pubblico. Il Comune provvederà a informare la cittadinanza sulle modalità di votazione dei progetti e sulla tempistica entro la quale effettuare la votazione.