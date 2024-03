Basket maschile serie C. Niente da fare per l’Invicta a Catania: l’Alfa passa 111-88

Sconfitta esterna per l’Invicta Basket Caltanissetta sul campo dell’Alfa Catania, vice capolista del campionato di basket maschile di serie C.

Il quintetto nisseno guidato da Peppe Spena ha perso 111-88 sul campo dell’Alfa Catania un match nel quale, soprattutto nel primo e terzo quarto di gioco, ha dato l’impressione di potersi battere alla pari con la più quotata Alfa Catania.

Il match quello ha visto i padroni di casa partire bene, ma l’Invicta con Giusti e Railans ispirati (più di 50 canestri in due) ha replicato con grande determinazione. I catanesi, alla fine, solo alla distanza sono riusciti a prevalere su un’Invicta orgogliosa e combattiva che ha dato tutto quello che aveva in un match nel complesso generoso.

A seguito della sconfitta rimediata a Catania, l’Invicta resta ferma a quota 28 in classifica, mentre l’Alfa Catania ha agganciato in testa alla classifica il Basket Academy Catanzaro a quota 38 ma con i calabri che hanno una partita in meno. E ora l’appuntamento è per il 27 marzo quando l’Invicta affronterà nel derby il Basket School Gela in una sfida che potrebbe diventare fondamentale nella corsa per il 4° posto.