Agrigento, meningite per un 13enne tornato da una gita in Toscana: iniziata profilassi sui contatti

Caso di meningite ad AGRIGENTO. Si tratta di un ragazzo di 13 anni, ricoverato in un ospedale fuori dalla provincia di AGRIGENTO, che era appena ritornato da una gita scolastica in Toscana. Il Servizio di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica dell’Asp di AGRIGENTO si è attivato per rintracciare i contatti stretti di caso per i quali è prevista la terapia antibiotica e vaccinale.

“Per evitare la trasmissione della malattia, coloro che hanno avuto contatti stretti con il caso confermato è necessario che si mettano in contatto con il proprio medico di medicina generale o con il pediatra di libera scelta per la profilassi farmacologica spiega l’Asp di AGRIGENTO in una nota -. Si invitano, inoltre, tutti i soggetti non vaccinati o vaccinati con ciclo incompleto a contattare il centro vaccinale più vicino per programmare la vaccinazione”.

Il sindaco di AGRIGENTO, Francesco Miccichè, informa che, “così come comunicato dal dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria al dirigente scolastico Rosetta Greco, non sono necessarie la chiusura e la disinfezione dei locali”, tuttavia “si consiglia di procedere ad un’accurata pulizia e aerazione degli stessi locali”. “Come sindaco, ma principalmente come medico, tengo sempre a sottolineare l’importanza della vaccinazione e della fiducia nei confronti della scienza”, dice Miccichè.