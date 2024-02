Workshop e visite preparatori Erasmus all’Istituto Comprensivo “Puglisi” di Serradifalco – Milena-Montedoro

MILENA – Dal 12 al 15 febbraio 2024, in vista di futuri progetti Erasmus+, l’istituto secondario di primo grado “Puglisi” di Serradifalco-Milena-Montedoro, diretto dalla dirigente scolastica dott.ssa Valeria Vella, ospita il dirigente scolastico Vesa Karjalainen, preside dell’istituto “Myrskylàn koulu” di Myrskylà, Finlandia, e la prof.ssa Nina Laas, della Montessori Fachoberschule di Monaco di Baviera, Germania. Le visite di lavoro, come afferma il responsabile Erasmus dell’Istituto, prof. Giovanni Schillaci, “serviranno per porre le basi per la presentazione di prossimi progetti Erasmus, che le scuole stanno progettando congiuntamente, insieme ad un istituto turco”. Durante la visita di lunedì 12 febbraio, presso la sede di Milena, gli ospiti hanno visitato le classi dei tre ordini di scuola –infanzia, primaria e secondaria- ed hanno potuto prendere parte a due attività: il workshop “Nonni in cattedra” sulla panificazione e un secondo workshop intitolato “Trashion show: new life to plastic, metal and paper”. Nel primo workshop sulla panificazione, gli alunni delle classi prima, seconda e terza della Scuola Secondaria “Luigi Pirandello” di Milena” hanno partecipato ad un laboratorio di panificazione sensoriale, realizzato dal docente di tecnologia, prof. Martinelli con la collaborazione dell’intero corpo docenti e di alcuni genitori e nonne. Il laboratorio è iniziato con la presentazione da parte di nonna Gioacchina Alfano degli ingredienti principali: la farina, l’acqua, il lievito ed il sale. Nell’arco del laboratorio, le attività sono state tre: la prima di preparazione dell’impasto del pane, la seconda di manipolazione della pasta e l’ultima di finitura, con uovo sbattuto e sesamo. Per l’elaborazione dell’impasto, ogni alunno ha avuto a disposizione una ciotola con la farina, l’acqua e la quantità di lievito necessaria per una pagnotta. Gli alunni hanno avuto modo di vedere come viene fatto il pane, hanno potuto apprezzarne la consistenza, il profumo ed infine il sapore. E’ stato un vero e proprio viaggio nei cinque sensi. Il secondo workshop sul riciclo dei materiali plastici, metallici e cartacei, organizzato dai docenti Difrancesco, Alfano, Nola, Terrana e Curtopelle, ha visto la presentazione di una sfilata di moda, con abiti prodotti dagli stessi alunni con materiali di riciclo, all’insegna del motto “riduci, riusa, ricicla”. Gli alunni, aiutati dagli insegnanti, hanno creato una collezione esilarante con la quale hanno sfilato a suon di musica, grazie alla direzione musicale del prof. Amendola. Una galleria di outfits tutti interamente ricavati da bottigliette di acqua, buste dell’immondizia, cartoni, tetrapack e altri imballaggi, tutti materiali riciclati ai quali i discenti milocchesi hanno dato una seconda vita, con l’obiettivo di contribuire ad un mondo migliore. La sfilata è stata una vera e propria competizione, con tanto di giuria internazionale che ha votato gli abiti del red carpet scolastico, alla quale hanno partecipato anche i due docenti stranieri. L’attività è stata presentata in inglese e francese, le due lingue straniere studiate nella sede scolastica milocchese. Soddisfatta delle attività la dirigente scolastica, prof.ssa Valeria Vella, che ha ricordato nei saluti di benvenuto “la grande valenza dei progetti Erasmus, specialmente in un periodo come quello attuale, nel quale è più che mai importante sentirsi parte di un’Europa unita, collaborando insieme per costruire la pace”. La stessa, a fine giornata ha voluto sottolineare il successo delle iniziative, frutto di un proficuo lavoro di squadra, che ha visto collaborare in una perfetta sinergia docenti, studenti, genitori e tutto il personale scolastico, “tutti membri attivi, seppur nella distinzione dei ruoli, di un’unica comunità educante”.