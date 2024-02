Vallelunga. Istanze fino al 23 febbraio per usufruire del Voucher Sportivo

VALLELUNGA. Torna anche nel 2024 il voucher concesso dalla Regione siciliana per praticare sport. È destinato ai minori dai 6 ai 16 anni. Sul sito istituzionale dell’assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo, è stato pubblicato il bando rivolto a società e associazioni interessate ad aderire all’iniziativa.

Lo ha reso noto l’amministrazione comunale . Il provvedimento ha come obiettivo avvicinare allo sport bambini e ragazzi delle famiglie meno abbienti. Ci sarà tempo fino al 23 febbraio per presentare domanda via pec o via posta mediante raccomandata.

Il voucher sportivo, del valore di 50 euro mensili, è spendibile, nelle società aderenti, dai giovani residenti in Sicilia tra i 6 i 16 anni e il cui nucleo familiare abbia un Isee non superiore ai 12 mila euro. L’importo stanziato nella Finanziaria per quest’anno è di tre milioni di euro.