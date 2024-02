Sutera. All’Ufficio turistico o al Museo è possibile raccogliere le firme per ripristino del segnale Rai

SUTERA. E’ stata avviata la raccolta di firme per il ripristino del segnale Rai e per la contestuale richiesta di sospensione del canone. In questo senso, l’amministrazione comunale, tramite pubblico avviso, ha reso noto che i cittadini interessati alla firma possono farlo.

I cittadini interessati alla raccolta firme, al fine di procedere, tramite l’associazione “Movimento Consumatori”, all’azione volta al ripristino segnale Rai e alla richiesta di sospensione canone, possono recarsi all’ufficio turistico o al museo.