Serie D. Trasferta impegnativa per la Sancataldese: sfida alla super corazzata Trapani

Trasferta proibitiva, quella che la Sancataldese gioca oggi sul campo della super capolista Trapani. I granata sono imbattuti in campionato dove hanno fin qui totalizzato 58 punti, 10 in più rispetto al Siracusa. Un torneo di valore assoluto che la dice lunga sulla forza degli avversari dei verdeamaranto.

Tuttavia, come già accaduto la passata stagione quando una Sancataldese indomita uscì imbattuta dal Massimino di Catania contro la super corazzata etnea, anche per la gara odierna al Provinciale di Trapani in programma alle 15,30 c’è nel gruppo squadra la consapevolezza che bisogna fare qualcosa di veramente importante per uscire imbattuti anche contro il Trapani.

Di certo ci vuole una squadra diversa rispetto a quella balbettante degli ultimi turni di campionato. Il tecnico Passiatore l’ha preparata in maniera come sempre attenta e puntuale, puntando sulla voglia di riscatto della Sancataldese, ma anche sul desiderio di regalare un’altra grande impresa ai suoi impagabili tifosi.

Dunque, appuntamento alle 15,30 con Trapani – Sancataldese per cercare di scrivere un nuovo importante capitolo del grande libro del calcio verdeamaranto.